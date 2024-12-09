- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة والصين تستعرضان سبل تطوير العلاقات في مختلف المجالات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير الصين لدى المملكة تشانغ هوا.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون الثقافي بين المملكة والصين عبر تبادل المعارض الفنية والثقافية خلال عامي 2025 و2026.
فيما مثّل الجانب الصيني نائب مدير المتحف الوطني الصيني دينغ بينغبوو.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
التعاون السعودي الصينيوفي مطلع الشهر الحالي، كانت وقّعت هيئة المتاحف السعودية والمتحف الوطني الصيني، ملحق البرنامج التنفيذي رقم (1).
ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون الثقافي بين المملكة والصين عبر تبادل المعارض الفنية والثقافية خلال عامي 2025 و2026.
علاقات ثقافية سعودية صينيةووقعت الاتفاقية في العاصمة الرياض، ومثّل هيئة المتاحف، الرئيس التنفيذي المكلف إبراهيم بن أحمد السنوسي.
فيما مثّل الجانب الصيني نائب مدير المتحف الوطني الصيني دينغ بينغبوو.