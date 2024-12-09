شكرا لمتابعة خبر عن الجهني يعلن عن حالة مطرية شاملة تغطي مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني، من خلال توقعاته بأن تشهد معظم أنحاء المملكة حالة سقوط أمطار .

وكتب الجهني عبر حسابه الرسمي عبر منصة إكس : ” ما شاء الله تبارك الرحمن ، التحديثات المسائية تفتح النفس و لله الحمد ، حالة مطرية مميزة و ذات شمولية بإذن الله تعالى” .

وكان المركز الوطني للأرصاد في المملكة قد أعلن عن توقعات طقس 2024، مشيرًا إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة مصحوب بتغيرات جوية تشمل أمطارًا رعدية ورياحًا معتدلة السرعة في عدة مناطق.