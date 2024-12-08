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شكرا لقرائتكم خبر عن تتصدرها خميس مشيط.. قائمة بأقل درجات حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت خميس مشيط أقل درجة حرارة اليوم الأحد، وجاء في تقرير المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، أن خميس مشيط سجلت 5 درجات مئوية.
وفي المرتبة الثانية جاءت القريات وأبها، وسجلت كل منهما 6 مئوية، ثم طريف وعرعر وبيشة بـ9 درجات.
حسب بيان المركز، تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد لتشمل أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.
في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.
وفي المرتبة الثانية جاءت القريات وأبها، وسجلت كل منهما 6 مئوية، ثم طريف وعرعر وبيشة بـ9 درجات.
رياح نشطةأعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة.
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في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.