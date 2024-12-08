شكرا لقرائتكم خبر عن تتصدرها خميس مشيط.. قائمة بأقل درجات حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

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المركز الوطني للأرصاد

، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة

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حسب بيان المركز، تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد لتشمل أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية

في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية

الدمام - شريف احمد - سجلت خميس مشيط أقل درجة حرارة اليوم الأحد، وجاء في تقريرفي تقريره عن حالة الطقس، أن خميس مشيط سجلت 5 درجات مئوية.وفي المرتبة الثانية جاءت القريات وأبها، وسجلت كل منهما 6 مئوية، ثم طريف وعرعر وبيشة بـ9 درجات.