شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يحذر من الحسابات الوهمية المنتحلة اسمه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن استيائه من انتشار الحسابات الوهمية التي تنتحل شخصيته على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن هذه الحسابات تُدار من جهات خارجية تهدف إلى نشر معلومات مغلوطة.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، قال آل الشيخ: “شوفوا عدد الحسابات الوهمية المفتوحة باسمي من جهات خارج السعودية”، مرفقًا تغريدته بصورة تظهر عدد كبير من الحسابات التي انتحلت اسمه.

ودعا آل الشيخ متابعيه إلى توخي الحذر، مشددًاعلى أهمية التبليغ عن هذه الحسابات لإيقاف نشاطها، مؤكداً استمرار العمل مع الجهات المختصة لمكافحتها.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحذر فيها آل الشيخ من هذه الظاهرة، في ظل ازدياد نشاط الحسابات الوهمية على منصات التواصل.