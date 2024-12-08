شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين وصلة الرحم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أئمة وخطباء المساجد بتخصيص خطبة الجمعة القادمة، الموافق 12 جمادى الآخرة 1446هـ، للحديث عن الحقوق الواجبة التي حث عليها الإسلام، وفي مقدمتها بر الوالدين وصلة الرحم.

وأكد التوجيه على أهمية إبراز وجوب بر الوالدين والإحسان إليهما، استنادًا إلى قوله تعالى: “ووصينا الإنسان بوالديه إحسانًا”، كما شدد على التحذير من عقوق الوالدين باعتباره من كبائر الذنوب التي توعد الإسلام مرتكبيها بعقاب شديد.

وشمل التوجيه كذلك الحث على صلة الرحم وبيان فضلها العظيم في حياة المسلم، سواء في الدنيا أو الآخرة، مستدلًا بما ورد في الكتاب والسنة من نصوص تدعو إلى وصل الأرحام والتحذير من قطيعتها.

يأتي هذا التوجيه ضمن جهود وزارة الشؤون الإسلامية في تعزيز القيم الإسلامية السمحة، وتوجيه أفراد المجتمع للتمسك بتعاليم الدين الحنيف، ونشر ثقافة التراحم والتواصل بين أفراد الأسرة والمجتمع.