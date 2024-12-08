الخط المديني يميز اللوحات الإرشادية بطيبة

وبدأت الجهات المعنية بتركيب اللوحات الحديثة في مداخل المدينة المنورة وعلى امتداد طريق الملك عبدالله «الدائري الثاني»، فيما تم اعتماد الخطوة لتشمل كافة اللوحات الإرشادية التي يتم تركيبها في المنطقة والمحافظات التابعة لها.
وعملت هيئة تطوير المدينة المنورة ضمن مبادرة تطوير خط المدينة الطباعي وتغيير اللوحات الارشادية للطرق والشوارع في سبتمبر العام الماضي، بهدف تعزيز الهوية الثقافية للمدينة المنورة، وتأصيلاً للإرث الثقافي للخط المدني, ليكون بمثابة هويه بصرية متفرّدة، تعكس الإرث الحضاري والبعد الثقافي للمدينة المنورة.
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