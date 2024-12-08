المسعف المدرسي بالمدينة

أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة برنامج «المسعف المدرسي» ضمن مشروع «التكامل» بين وزارة الصحة ووزارة التعليم، الذي يهدف إلى تمكين كوادر المجتمع المدرسي في مجال الإسعافات الأولية الأساسية للإسهام في إنقاذ حياة المرضى والتعامل معهم بشكل سريع وصحيح لتحسين فرص النجاة في حالات الطوارئ.

وأوضح المدير العام لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، الدكتور أحمد الزهراني، أن البرنامج التدريبي يتضمن تدريب المجتمع المدرسي من جميع فئاته على مهارات الإسعافات الأولية الأساسية.

وفي مراحله الأولى يستهدف 37440 معلمًا ومعلمة، بالتزامن مع 13 منطقة على مستوى المملكة، بحيث يتم تدريب 2880 معلمًا ومعلمة بمنطقة المدينة المنورة، ابتداءً من اليوم الأحد ولمدة ثلاثة أشهر متتالية في مقرات التدريب التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة.