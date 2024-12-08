أعلنت الهيئة عن اكتشاف لبقايا كائنات بحرية تعود إلى عصر الإيوسيني المبكر في طبقات الصخور جيرية لمتكون الرؤوس الرسوبي بمنطقة الحدود الشمالية في السعودية. إذ تُعد هذه الأحافير، التي تشمل أسماكا عظمية الأولى من نوعها في المملكة لهذه المرحلة الجيولوجية. نسبت تلك الأحافير إلى سمك القرموط (السلوريات) المنقرضة ذات الأهمية الكبرى في فهم بيئة العصر الإيوسيني المبكر من منظور جغرافي وبيئي قديم.



كانت هذه تفاصيل خبر اكتشاف تاريخي لبقايا كائنات بحرية عمرها 56 مليون سنة شمال السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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