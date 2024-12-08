مصادرة 18 طنا من المنتجات التبغية المخالفة بجدة

نفذت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع الجهات المعنية، حملة ميدانية واسعة ضمن نطاق بلدية الجنوب، أسفرت عن ضبط وإغلاق مصنع غير نظامي لإنتاج منتجات تبغية، ومصادرة أكثر من 18 طنًا من المواد المخالفة المستخدمة في التصنيع.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تمكنت من مداهمة الموقع الذي تبيّن احتواؤه على مستودع ومصنع مخالف. حيث ضُبط في المستودع 5000 كيلوغرام من الملح الخام و2 برميل فارغ من سوائل تصنيع منتهية الصلاحية كانت تُستخدم كمواد أولية.

كما بينت الأمانة أن المصنع كان مجهزًا بمعدات تصنيع وكميات ضخمة من المواد المخالفة، شملت 11.315 كيلوغرامًا من الملح الخام المستخدم في الإنتاج، و576 عبوة تبغ مجهولة المصدر بسعة 200 جرام، و560 علبة تبغ خام نظامي تُستخدم في خلط المنتجات المخالفة، إلى جانب 50 كيلوغرامًا من قشر القهوة و1500 كيلوغرام من النخالة الحيوانية، بالإضافة إلى معدات تصنيع تضمنت ماكينتي خلط، ميزانًا كبيرًا، ومنخلًا.

وأكدت الأمانة أنه تم إتلاف جميع الكميات المضبوطة وإغلاق الموقع بالكامل، إضافة إلى حجز مركبتين ومعدة تُستخدم في عمليات النقل والتصنيع.

وشارك في الحملة عدد من الجهات المختصة، منها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة التجارة، والدفاع المدني، والضبط الميداني.