نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 2.8% خلال الربع الثالث 2024

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشرات الحسابات القومية للربع الثالث من عام 2024م، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من عام 2024م نموًا بنسبة 2.8% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3% مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق.

وحققت الأنشطة النفطية خلال الربع الثالث من عام 2024م نموًّا طفيفًا بنسبة 0.05% مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، وحققت الأنشطة الحكومية نموًّا إيجابيًّا بنسبة 3.1% مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق. وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًّا خلال الربع الثالث من عام 2024م بنسبته 0.9% مقارنةً بما كان عليه في الربع الثاني من عام 2023.