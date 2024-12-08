نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 2.8% خلال الربع الثالث 2024

وحققت الأنشطة النفطية خلال الربع الثالث من عام 2024م نموًّا طفيفًا بنسبة 0.05% مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، وحققت الأنشطة الحكومية نموًّا إيجابيًّا بنسبة 3.1% مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق. وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًّا خلال الربع الثالث من عام 2024م بنسبته 0.9% مقارنةً بما كان عليه في الربع الثاني من عام 2023.
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