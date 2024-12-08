شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق وخياراته والان نبدء بالتفاصيل



وتعرب المملكة عن ارتياحها للخطوات الإيجابية التي اتخذت لتأمين سلامة الشعب السوري الشقيق وحقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها. نقف إلى جانب الشعب السوري وتؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق وخياراته في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا لتدعو إلى تضافر الجهود للحفاظ على وحدة سوريا وتلاحم شعبها بما يحميها - بحول الله - من الانزلاق نحو الفوضى والانقسام.

وتؤكد المملكة دعمها لكل ما من شأنه تحقيق أمن سوريا الشقيقة واستقرارها بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

كما تدعو المملكة المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب السوري النقيق والتعاون معد في كل ما يخدم سوريا، ويحقق تطلعات شعبها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. آن الأوان لينعم الشعب السوري الشقيق كما أكدت مساندتها في هذه المرحلة بالغة الأهمية لمساعدتها في تجاوز ويلات ما عانى منه الشعب السوري الشقيق خلال سنين طويلة راح ضحيتها مئات الألوف من الأبرياء والملايين من النازحين والمهجرين وعاثت خلالها في سوريا الميليشيات الأجنبية الدخيلة لفرض أجندات خارجية على الشعب السوري.

وقد آن الأوان لينعم الشعب السوري الشقيق، بالحياة الكريمة التي يستحقها، وأن يسهم بجميع مكوناته في رسم مستقبل زاهر يسوده الأمن والاستقرار والرخاء، وأن تعود لمكانتها وموقعها الطبيعي في العالمين العربي والإسلامي. الدمام - شريف احمد - أكدت المملكة العربية السعودية أنها تتابع التطورات المتسارعة في سوريا الشقيقة.وتعرب المملكة عن ارتياحها للخطوات الإيجابية التي اتخذت لتأمين سلامة الشعب السوري الشقيق وحقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها.وتؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق وخياراته في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا لتدعو إلى تضافر الجهود للحفاظ على وحدة سوريا وتلاحم شعبها بما يحميها - بحول الله - من الانزلاق نحو الفوضى والانقسام.وتؤكد المملكة دعمها لكل ما من شأنه تحقيق أمن سوريا الشقيقة واستقرارها بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.كما تدعو المملكة المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب السوري النقيق والتعاون معد في كل ما يخدم سوريا، ويحقق تطلعات شعبها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.كما أكدت مساندتها في هذه المرحلة بالغة الأهمية لمساعدتها في تجاوز ويلات ما عانى منه الشعب السوري الشقيق خلال سنين طويلة راح ضحيتها مئات الألوف من الأبرياء والملايين من النازحين والمهجرين وعاثت خلالها في سوريا الميليشيات الأجنبية الدخيلة لفرض أجندات خارجية على الشعب السوري.وقد آن الأوان لينعم الشعب السوري الشقيق، بالحياة الكريمة التي يستحقها، وأن يسهم بجميع مكوناته في رسم مستقبل زاهر يسوده الأمن والاستقرار والرخاء، وأن تعود لمكانتها وموقعها الطبيعي في العالمين العربي والإسلامي.