شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك عبدالعزيز يناقش تعزيز التواصل الحضاري بين الثقافات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، لقاءً بعنوان "دور التواصل الحضاري في تعزيز العلاقات بين المجتمعات المتنوعة "، وذلك في مقر الجامعة، صباح اليوم.



واستضاف اللقاء عدداً من الطلاب المبتعثين في الجامعة الإسلامية من جنسيات مختلفة للحديث عن تجاربهم في التواصل الحضاري خلال فترة إقامتهم في المملكة، وإلقاء الضوء على تجربتهم التعليمية والثقافية داخل المملكة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس السعوديين بالجامعة ممن ابتعثوا خارج المملكة، للحديث عن تجاربهم في دول الابتعاث.



تعزيز التواصل الحضاري

واستعرض اللقاء دور التعليم في تعزيز التواصل الحضاري، والآثار الإيجابية للتواصل الثقافي بين الأفراد والمجتمعات، وأبعاد التواصل الحضاري وفق رؤية السعودية 2030.



ويأتي تنظيم اللقاء ضمن اهتمام المركز بالتواصل بين المجتمعات والحضارات كونه يعزز قيم التسامح والتعايش واحترام التنوع الاجتماعي والثقافي، والتفاعل مع مختلف الثقافات والحضارات، بما يعزز الهوية الوطنية ويبني جسور التواصل مع العالم.