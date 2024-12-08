اخبار السعوديه

1.5 مليون شجرة تعزز الاستدامة البيئية في مكة المكرمة

0 نشر
عبدالعزيز العمري - جدة 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليون شجرة تعزز الاستدامة البيئية في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، على جهود تنمية الغطاء النباتي في المنطقة، والتي أسفرت عن زراعة أكثر من 1.5 مليون شجرة واستصلاح 150 هكتارًا من الأراضي، منها 550 ألف شجرة في مختلف محافظات المنطقة، في إطار تحقيق مستهدفات مبادرة " الخضراء".

وخلال لقائه بمدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس ماجد عبدالله الخليف، ومدير عام فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة طارق مدني، وفريق من قيادات المركز في مقر الإمارة بجدة، استعرض سموه أبرز المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز الغطاء النباتي والمحافظة على البيئة.

خلال لقاء نائب أمير منطقة مكة المكرمة بمدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ومدير عام فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي

تنمية الغطاء النباتي

ويهدف المركز من خلال البرنامج الوطني للتشجير وبالتعاون مع الشركاء من مختلف القطاعات إلى زراعة 10 ملايين شجرة في منطقة مكة المكرمة بحلول عام 2030. كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من المشروعات المستقبلية، منها محطة تنمية المراعي، وتحديد الحمولة الرعوية في مواقع تنظيم الرعي.

خلال لقاء نائب أمير منطقة مكة المكرمة بمدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ومدير عام فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي
خلال لقاء نائب أمير منطقة مكة المكرمة بمدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ومدير عام فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي

يُذكر أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي يواصل جهوده في حماية وتأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة واستعادة التنوع الأحيائي، بالإضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية، بما يسهم في تحقيق رؤية بيئية مستدامة وجودة حياة أفضل.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا