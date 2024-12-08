شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر: استهداف 30 ألف معلم في برنامج "المسعف المدرسي" والان نبدء بالتفاصيل

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مهارات الإسعافات الأولية

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الدمام - شريف احمد - أعلن مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، الدكتور أحمد الزهراني، عن انطلاق البرنامج التدريبي "المسعف المدرسي"، الذي يهدف إلى تمكين كوادر المجتمع المدرسي من التعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة، بما يسهم في حفظ الأرواح وتقليل المضاعفات قبل وصول الفرق الإسعافيةوأوضح الدكتور الزهراني أن البرنامج، الذي يأتي تماشيًا مع رؤية هيئة الهلال الأحمر السعودي في تقديم خدمة إسعافية متكاملة، يستهدف تدريب 37440 معلمًا ومعلمة على مستوى المملكة، منهم 2880 في منطقة المدينة المنورة وحدها.ويستمر البرنامج لمدة ثلاثة أشهر متتالية، ويشمل تدريب المشاركين على التعامل مع السكتات القلبية، انسداد مجرى الهواء، والنزيف، بهدف تحسين فرص النجاة وتقليل المخاطر الصحيةوأكد الزهراني، أن البرنامج يمثل جزءًا من مشروع التكامل بين وزارتي الصحة والتعليم، حيث سيتم تدريب جميع الفئات المدرسية على مهارات الإسعافات الأولية الأساسية.كما يشمل البرنامج إعداد أكثر من 500 مدرب مرخص من هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة المدينة المنورة لتقديم برنامج "سفير الحياة"، مما يعزز جاهزية الكوادر التعليمية للتعامل مع الحالات الطارئة في البيئة المدرسيةوفي سياق متصل، دشنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع إدارة التعليم بالمدينة المنورة برنامج "المسعف المدرسي"، بهدف تمكين المجتمع المدرسي من الإسهام الفاعل في إنقاذ حياة المرضى والتعامل معهم بفعالية في حالات الطوارئ، ضمن إطار مشروع التكامل بين وزارتي الصحة والتعليم