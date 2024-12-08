السعودية | “الغطاء النباتي” يفوز بجائزة العمل التطوعي تقديرًا لإسهاماته في تعزيز المشاركة المجتمعية خلال مؤتمر COP16

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

فاز المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بجائزة العمل التطوعي، خلال حفل أقيم على هامش مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16، برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، تقديرًا للجهود التي يبذلها المركز نحو تعزيز المشاركة المجتمعية في بناء مستقبل أكثر استدامة.

جاء ذلك ضمن فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي تحت شعار “مجتمع معطاء”، الذي تم الإعلان فيه عن وصول عدد المتطوعين في المملكة إلى مليون متطوع، بوصفه أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويعمل المركز على ترسيخ المشاركة المجتمعية في جهوده نحو تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، حيث يعلن عن العديد من الفرص التطوعية لنثر البذور أو تنظيف أراضي الغطاء النباتي، كما يسعى إلى إشراك المزارعين والمجتمعات المحلية في جهود إعادة تأهيل المراعي الطبيعية والمتنزهات الوطنية، من خلال نشر الممارسات الحديثة لإدارتهما.

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