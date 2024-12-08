السعودية | “مكافحة الفساد” تنظم المنتدى السنوي الثالث عشر (حماية المبلغين وأثره في تعزيز جهود مكافحة الفساد المالي والإداري)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تنظّم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد غدًا، المنتدى السنوي الثالث عشر (افتراضيًا) بعنوان: (حماية المبلغين؛ وأثره في تعزيز جهود مكافحة الفساد المالي والإداري)، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين وممثلي الجهات الحكومية، وذلك احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2024م، تحت شعار: “الاتحاد مع الشباب ضد الفساد .. تشكيل نزاهة الغد”.

وسيناقش المنتدى موضوعات تتعلق بمفهوم حماية المبلغين وأنواع الحماية المكفولة بموجب نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وأثر حماية المبلغين في تعزيز جهود الإبلاغ عن ممارسات الفساد المالي والإداري، إضافةً لجهود الهيئة في توفير الحماية للمبلغين وتلقي طلبات الحماية وفق أحكام النظام، وحماية المبلغين في ضوء الاتفاقيات والتشريعات وأفضل الممارسات الدولية.

ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وأثره في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، حيث يأتي المنتدى انطلاقًا من مشاركة المملكة المجتمع الدولي للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2023م، وفي إطار سعي الهيئة إلى تفعيل الشراكة الدولية الخاصة بالاتفاقيات في مجالي حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وفق مبادئ القانون الدولي والمواثيق، وذلك من خلال تنظيم الدول الأطراف المؤتمرات الإقليمية والدولية؛ لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.

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