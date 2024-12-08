شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع الرياض الصحي الأول يطلق قافلة طبية إلى القويعية والان نبدء بالتفاصيل

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فحوصات شاملة

الدمام - شريف احمد - في خطوة تعكس التزامه بالمسؤولية الاجتماعية، أطلق تجمع الرياض الصحي الأول قافلة طبية إلى محافظة القويعية بالتعاون مع مستشفى القويعية العام، في إطار احتفاله باليوم العالمي للتطوع.وقدمت القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات الصحية العامة والتخصصية، مستهدفةً تقديم الرعاية الصحية للمستفيدين في المنطقة.وشهدت الفعالية إقبالاً كبيراً، إذ استفاد منها 538 شخصاً، من بينهم حالات طبية تتطلب عناية خاصة، حيث تم إجراء 6 حالات مناظير للجهاز الهضمي و4 حالات حقن مفاصل.تكونت القافلة من 26 طبيباً استشارياً يمثلون تخصصات طبية متنوعة، بالإضافة إلى 6 كوادر تمريضية مؤهلة، مما أتاح للفريق الطبي تقديم فحوصات استكشافية شاملة، وتقديم المشورة الصحية، وتوفير الرعاية العلاجية للمرضى المدرجين في قوائم الانتظار.تأتي هذه المبادرة في إطار جهود تجمع الرياض الصحي الأول المستمرة لتقديم رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد المجتمع في مختلف المناطق.وتبرز هذه الفعالية التزام التجمع بضمان وصول الخدمات الصحية بجودة وكفاءة عالية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج تحول القطاع الصحي.ومن خلال هذه المبادرات، يسعى تجمع الرياض الصحي الأول إلى تعزيز ثقافة التطوع في المجتمع وتحقيق تأثير إيجابي على صحة ورفاهية الأفراد.