- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن COP16.. مذكرة تفاهم ثلاثية لزراعة 500 ألف شجرة بحلول 2030 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت مذكرة تفاهم ثلاثية بين كل من المؤسسة العامة للري، المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والشركة السعودية لشراكات المياه.
يأتي هذا ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16).
كما تركز المذكرة على عدة مجالات، منها تنفيذ مشروعات استزراع مشترك تحقق الأهداف التنموية في عدد من المناطق، وتبادل البيانات وربط الأنظمة الإلكترونية لتسهيل الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.
وتأتي هذه المذكرة تأكيدًا على التزام المؤسسة العامة للري وشركائها بدعم مبادرات الاستدامة البيئية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الحفاظ على الموارد الطبيعية وزيادة الوعي البيئي.
يأتي هذا ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16).
الحفاظ على النظام البيئيوتهدف المذكرة إلى العمل بشكل تكاملي لتفعيل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على النظام البيئي وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي، بما يشمل زراعة 500 ألف شجرة في (مرافق محطات المعالجة المستقلة) ومرافق إعادة الاستخدام بحلول عام 2030 دعمًا لجهود التشجير وزيادة الرقعة الخضراء.
كما تركز المذكرة على عدة مجالات، منها تنفيذ مشروعات استزراع مشترك تحقق الأهداف التنموية في عدد من المناطق، وتبادل البيانات وربط الأنظمة الإلكترونية لتسهيل الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.
تعزيز تبادل الخبراتهذا بالإضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات من خلال برامج تدريبية مشتركة، واستكشاف الفرص الاستثمارية في مجال تنمية الغطاء النباتي.
وتأتي هذه المذكرة تأكيدًا على التزام المؤسسة العامة للري وشركائها بدعم مبادرات الاستدامة البيئية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الحفاظ على الموارد الطبيعية وزيادة الوعي البيئي.