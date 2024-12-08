شكرا لقرائتكم خبر عن COP16.. مذكرة تفاهم ثلاثية لزراعة 500 ألف شجرة بحلول 2030 والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.