شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك فيصل الأولى خليجيًا في أولمبياد "الإنجليزية" العالمي والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - حصد فريق طالبات نادي اللغة الإنجليزية بقسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة الملك فيصل المركز الثالث دوليا والأول سعوديًّا وخليجيًّا في أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات 2024، والذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع شركة ماسة للاختبارات الدولية في الأردن ولأول مرة للجامعات خلال الفترة من 5-7/ 12/ 2024 تحت عنوان: التراث الوطني، بمشاركة 57)فريقاً من 24 مؤسسة تعليم جامعية.وأوضح عميد كلية الآداب الدكتور عبدالعزيز بن سعود الحليبي، أن هذه المشاركة النوعية الدولية للطلبة تأتي في إطار جهود إدارة الجامعة الداعمة لصقل القدرات والمهارات القيادية والريادية لدى الطلبة، واكتسابهم مهارات العمل الجماعي وخدمة المجتمع، والبحث العلمي وتوظيفها بما يعزز تميزهم على المستوى الأكاديمي والمهني.ومثل الفريق في هذه المنافسة الدولية الدكتورة هاجر بنت خليفة السلطان، والطالبات: فاطمة الزرعة، ولطيفة الجويسر، وزينب القطان، وسارة الدويرج، وآلاء الخوفي.وحقق الفريق تميزًا في كل المحاور الرئيسة للأولمبياد والتي شملت: العرض المسرحي، والمشروع، واختبار اللغة الإنجليزية، وخدمة المجتمع المحلي، والعمل الجماعي.وهدفت المشاركة إلى تأكيد الصلة الوثيقة بالموروث الثقافي للحرف اليدوية العريقة، ومدى أهميتها وأبعادها للجيل الحالي.