شكرا لقرائتكم خبر عن عمرها 56 مليون سنة.. اكتشاف بقايا كائنات بحرية شمال المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، عن اكتشاف تاريخي لبقايا كائنات بحرية يعود تاريخها إلى عصر الإيوسيني المبكر، وذلك في طبقات الصخور الجيرية لتكوين الرؤوس الرسوبي في منطقة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية.
وأوضح أبا الخيل، أن الأحافير المكتشفة تشمل أسماكًا عظمية تُعَد الأولى من نوعها التي توثق هذه المرحلة الجيولوجية في المملكة.
ويعكس هذا الاكتشاف الدور المتنامي للهيئة في استكشاف التراث الطبيعي للمملكة وتعزيز المعرفة العلمية بتاريخ الأرض.
وأوضح أبا الخيل، أن الأحافير المكتشفة تشمل أسماكًا عظمية تُعَد الأولى من نوعها التي توثق هذه المرحلة الجيولوجية في المملكة.
تراث طبيعيونُسبت تلك الأحافير إلى سمك السلوريات المنقرضة، وهي ذات أهمية علمية كبرى لفهم البيئات القديمة للعصر الإيوسيني المبكر، من منظور جغرافي وبيئي قديم.
ويعكس هذا الاكتشاف الدور المتنامي للهيئة في استكشاف التراث الطبيعي للمملكة وتعزيز المعرفة العلمية بتاريخ الأرض.