شكرا لقرائتكم خبر عن عمرها 56 مليون سنة.. اكتشاف بقايا كائنات بحرية شمال المملكة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية