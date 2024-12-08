مهرجان الحنيذ يجذب الزوار والسياح

وشهد المهرجان، الذي تنظمه أمانة منطقة عسير ضمن فعالياتها للسياحة الشتوية لهذا العام، عددًا من الفعاليات المصاحبة، مثل الأمسيات الثقافية وورش العمل التوعوية، من أبرزها أمسية شعبية أقيمت مساء أمس، وسلطت الضوء على الجوانب المتعددة للموروث الثقافي والشعبي التي تتميز به منطقة عسير بمشاركة شعراء وأدباء من جميع محافظات المنطقة، بالإضافة إلى مشاركين من محافظة القنفذة.
وتبرز في المهرجان مشاركة عدد من الجهات الحكومية التي تراقب وتتأكد من جودة المنتجات الغذائية، خاصة اللحوم التي تقدم من خلال وجبة الحنيذ، حيث يجمع مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة عسير عينات يومية من جميع المشاركين في المهرجان، للتأكد من سلامة المنتجات وجودتها للمستهلكين.
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