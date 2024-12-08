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مهرجان الحنيذ يجذب الزوار والسياح

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واصل «مهرجان الحنيذ الأول» بمحافظة محايل (شمال غرب مدينة أبها بنحو 80 كيلومترًا) فعالياته وسط حضور كثيف من السياح وزوار المحافظة التي تشتهر بأجوائها الدافئة خلال فصل الشتاء.

وشهد المهرجان، الذي تنظمه أمانة منطقة عسير ضمن فعالياتها للسياحة الشتوية لهذا العام، عددًا من الفعاليات المصاحبة، مثل الأمسيات الثقافية وورش العمل التوعوية، من أبرزها أمسية شعبية أقيمت مساء أمس، وسلطت الضوء على الجوانب المتعددة للموروث الثقافي والشعبي التي تتميز به منطقة عسير بمشاركة شعراء وأدباء من جميع محافظات المنطقة، بالإضافة إلى مشاركين من محافظة القنفذة.

وتبرز في المهرجان مشاركة عدد من الجهات الحكومية التي تراقب وتتأكد من جودة المنتجات الغذائية، خاصة اللحوم التي تقدم من خلال وجبة الحنيذ، حيث يجمع مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة عسير عينات يومية من جميع المشاركين في المهرجان، للتأكد من سلامة المنتجات وجودتها للمستهلكين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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