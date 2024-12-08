شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تدعو موظفيها للمشاركة في استبيان الارتباط الوظيفي والان نبدء بالتفاصيل

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تحسين أداء المؤسسات التعليمية

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الدمام - شريف احمد - دعت وكالة الموارد البشرية في وزارة التعليم جميع شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية في الإدارات والمكاتب والمدارس على مستوى المملكة إلى المشاركة في استبيان الارتباط الوظيفي، الذي يهدف إلى تعزيز بيئة عمل جاذبة ومحفزة ومشجعة على الإبداع والتميزوأعلنت الوزارة عن انطلاق الدورة الثامنة من مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي، الموجه لكافة منسوبي ومنسوبات التعليم، وذلك عبر استبيان "المستقبل لنا"، الذي تتبناه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.وفي هذا السياق، قال وزير التعليم يوسف البنياننعمل في وزارة التعليم على صناعة التغيير من خلال تحقيق ثقافة مؤسسية مستدامة تعزز الارتباط الوظيفي، والاستمرار في تحقيق متطلباته.وتابع: بمشاركة آرائكم نصنع الفرق، ونحقق الطموح، ونتشارك النجاح للوصول إلى الرضا الوظيفي، إيمانًا بأدوارنا ومسؤولياتنا نحو بيئة عمل جاذبة ومحفزة ومشجعة على الإبداع والتميزيُذكر أن الوزارة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز مستويات الارتباط الوظيفي، بما يسهم في تحسين أداء المؤسسات التعليمية والإدارية، وتحقيق التميز في بيئة العمل