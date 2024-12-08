شكرا لقرائتكم خبر 10 وجهات لقضاء إجازة مميزة في حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - موقع جغرافي مميز وتضاريس متنوعة وكرم ضيافة لا يتوقف.

حائل، "مفتاح الصحراء" التي تمتد على شكل قوس حول جبل السمراء ويطل عليها جبل أجا شمالًا وغربًا، وكانت قديمًا المعبر الرئيسي للمتجهين شمالًا وجنوبًا في شبه الجزيرة، وباتت وجهة مثالية للباحثين عن الطبيعة والترفيه والتاريخ ضمن تقويم شتاء السعودية.

ويمكن قضاء رحلة مميزة في حائل عبر وجهات مختلفة تبدأ بزيارة موقعي (جبة والشويمس) ويعتبران من أهم وأكبر المواقع الأثرية في المملكة ومن أكبر مواقع الرسوم الصخرية في المنطقة العربية، إذ يعود تاريخها إلى أكثر من 10 آلاف سنة قبل الميلاد، وهناك لا تنسَ التقاط صور تذكارية في أحضان التاريخ والطبيعة.

وبعدها يمكنك زيارة منتزه جبل السمراء في شرق المدينة وهو واحد من أكبر الحدائق المائية في السعودية ويتميز بوجود المساحات الخضراء الشاسعة، وهناك يمكنك التنزه وممارسة الرياضة بل وإقامة حفلات الشواء، وفي الليل عليك مشاهدة المدينة بأكملها من أعلى الجبل وهو مشهد خلاب لن تنساه.

وتستمر المتعة في حائل مع "الأدهم" التي تقع بين جبال ساحرة في مكان فريد يتميز بهدوئه وجماله الطبيعي، وهناك ستجد فعالية "قمرة" التي تأخذك إلى عمق التراث السعودي بعروض السامري الساحرة وتُقام هذه الفعالية لمدة ثلاثة أيام من كل شهر هجري (14، 15، 16) باستثناء شهر رمضان، حيث تمتلئ الأجواء بألحان تراثية وسط نسمات الليل العليلة، وهناك بالأدهم ستجد الكثير من المقاهي المميزة، ومنطقة للأطفال، وأجواءً هادئة تحت سماء الليل، مما يجعلها وجهة مثالية للعائلات وعشاق الثقافة والتراث.

وللتعرف أكثر على تاريخ وثقافة حائل، يمكنك اكتشاف قرية توران، وهذه القرية هي موطن الشخصية العربية الأسطورية حاتم الطائي، الذي خلدت سيرته بكرمه الذي أصبح مضربًا للأمثال، والمكان مازال إلى اليوم يحافظ على آثار ماضيه العريق، حيث توجد قلعة عند مدخلها يُعتقد أنها كانت قصر حاتم وفي وسطها يمكن للزوار استكشاف بقايا قصر طيني قديم، ومقبرة صغيرة تحتوي على قبرين طويلين؛ أحدهما بطول 9.5 متر يُعتقد أنه قبر حاتم الطائي، والآخر يُرجح أنه قبر ابنته.

وبعدها يمكنك زيارة متحف حائل الإقليمي الذي يضم 9 قاعات تستعرض عصورًا مختلفة منها الإسلامي، بالإضافة لتراث المنطقة وبيئتها، وهي فرصة للتعرف على التاريخ والقيام برحلة إلى الماضي.

وضمن جولات التاريخ المميزة عليك زيارة قلعة أعيرف التي تعود إلى العصور الإسلامية القديمة وتعتبر وجهة مثالية لمحبي التاريخ والثقافة وكذلك قصر القشلة بهندسته المعمارية الرائعة أو اكتشاف قصر برزان في قلب المدينة ببرجيه المتبقيين اللذين يصل ارتفاعهما إلى نحو 12 مترًا، ويتميزان بجدار يمتد نحو الغرب وهو وجهة سياحية بارزة لمحبي التراث، حيث يمكن للزوار استكشاف إرث حائل المعماري وقيمته الثقافية العريقة.

وللاستمتاع بقهوتك واستعادة طاقتك توجه إلى "إرث كافيه"، وهو مكان متميز لتناول الإفطار والقهوة بقيادة شيف سعودي ويقع في بيت طيني تقليدي تم تجديده بعناية ليجمع بين التراث الثقافي وكرم الضيافة الحائلي ويعتبر وجهة ساحرة تستقبل الزوار بأجواء ثقافية وتاريخية مُبهرة.

وفي الليل تزداد المتعة بزيارة سوق حائل الشعبي وشراء بعض المنتجات التراثية والحرفية، وتناول المأكولات الشعبية الشهيرة مثل الكبيبة ومحشي ورق العنب الحائلي بتوابله المحلية الخاصة وبالطبع الجريش المطهو مع اللحم والتوابل، وثريدة وهو حساء خضار أو لحم يقدم مع قطع الخبز لتغميسها وهي وجبة محببة خلال موسم الشتاء وتزود الجسم بالدفء.

ويقدم تقويم برنامج (شتاء السعودية 2024) خارطة تجارب وفعاليات متنوعة تناسب جميع الفئات والأذواق والأعمار، منذ انطلاق البرنامج في مطلع شهر أكتوبر الماضي، حيث يستمر خلال الربع الأول من عام 2025، عبر سبع وجهات سياحية مميزة تضم (حائل والعلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة)، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد على 500 عرض مميز.

ويتضمن البرنامج عددًا من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة؛ مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكينغ والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية، هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط https://www.visitsaudi.com/ar/campaigns/winter.