شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم الأداء والتدريب.. ”الصحة“ تُحدّث معايير ترقيات الإداريين والان نبدء بالتفاصيل

تطوير وتدريب

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصحة عن تحديث شامل لمعايير ترقية الموظفين الإداريين على نظام الخدمة المدنية، لتشمل تقييم الأداء الوظيفي، والمبادرات والإنجازات، وبرامج التطوير والتدريب، مع التركيز على تحفيز الموظفين وتشجيعهم على المشاركة في العمل التطوعي.وأوضحت الوزارة أن المعايير الجديدة تُولي أهميةً بالغةً لتقييم الأداء الوظيفي، حيث سيُشكّل 50% من المعايير، مُشددةً على أهمية هذا المعيار في قياس كفاءة الموظف وإنتاجيته وإنجازه للمهام الموكلة إليه.أما المبادرات والإنجازات فستُشكّل 30%، وذلك بهدف تحفيز الموظفين على تقديم أفكار مُبتكرة تُسهم في تطوير بيئة العمل وتُحقق الوفر المالي أو رفع كفاءة الأداء.ولم تُغفل ”الصحة“ أهمية التطوير والتدريب، حيث خُصصت 20% من المعايير للبرامج التي تُعزز من مهارات وقدرات الموظفين، وتشمل الدورات والبرامج التي تنتهي باجتياز اختبار.وفي إطار تشجيع الموظفين على المشاركة في العمل التطوعي، أكدت الوزارة أهمية شهادات التطوع، حيث ستُحتسب بنسبة 20% من معيار المبادرات والإنجازات، وذلك من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي، ومنصة التطوع الصحي، وجمعية نقاء، وجمعية واحد بحدٍ أقصى 800 ساعة وحدٍ أدنى 40 ساعة.كما نوّهت الوزارة إلى أن المبادرات التي تُسهم في تحقيق وفرٍ مالي أو رفع كفاءة الأداء ستُمنح 7%، بهدف تحفيز الموظفين على الإبداع والابتكار.وأشارت إلى ان هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة الصحة لتحفيز موظفيها وتطوير أدائهم، بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.