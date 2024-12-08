شكرا لمتابعة خبر عن الشعب السوري يرفع صورة ولي العهد فرحًا بسقوط نظام بشار .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبّر الشعب السوري عن سعادته العارمة بسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، ورفع أحدهم صورة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .

وظهر رجل سوري وهو يرفع صورة ولي العهد؛ تعبيرًا عن سعادته بسقوط نظام بشار، بعد 13 عامًا من حرب دموية قادها الأسد أدت إلى دمار واسع في سوريا وتشريد الملايين.

وأعلنت فصائل المعارضة المسلحة فرار الأسد من دمشق بعد هجوم مباغت تسبب بانهيار سريع لقوات النظام السوري في مناطق استراتيجية، شملت حلب وحماة وحمص وصولا إلى العاصمة دمشق، مما يعكس تغيرًا كبيرًا في المشهد السياسي والعسكري السوري.

وشهدت سوريا اليوم الأحد، سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد رسميًا، بإعلان الفصائل المسلحة، وكذلك رئيس الحكومة السورية، وقال مصدران بالفصائل إنه سيتم بث أول بيان إلى الشعب السوري على شاشة التلفزيون الرسمي.