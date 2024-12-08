16 ألف زيارة رقابية في حفر الباطن

نفَّذت أمانة محافظة حفر الباطن خلال شهر نوفمبر الماضي 16494 جولة رقابية، شملت الأسواق التجارية والمباني تحت الإنشاء والمراكز الصحية، والتشوه البصري والحفريات والسكن الجماعي، للتأكد من الالتزام وتطبيق الاشتراطات والمعايير البلدية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية تضمنت 7169 زيارة صحية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، و2788 زيارة على الأسواق من أجل ضمان سلامة المنتجات، و1605 زيارات على المباني للتأكد من مطابقتها الاشتراطات البلدية، و3781 زيارة للرقابة على التشوه البصري، و1097 زيارة على الحفريات، و54 زيارة على السكن الجماعي، مشيرة إلى أن هذه الزيارات أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات التي التزم أصحابها بإصلاحها، والتقيد بالاشتراطات والأنظمة البلدية.

وأكَّدت أمانة حفر الباطن استمرار الحملات الرقابة الميدانية بواسطة الفرق المختصة، وأهمية التعاون بين الأمانة والمواطنين؛ لتحقيق بيئة صحية آمنة للجميع، داعية الجميع إلى التعاون معها، وتقديم البلاغات والمقترحات والملاحظات عبر مركز الاتصال الموحد «940» وتطبيق «بلدي».