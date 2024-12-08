شكرا لقرائتكم خبر عن فحص دوري وحظر الحلي.. اشتراطات صحية جديدة لعاملي المنشآت الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

ضمان سلامة الأغذية

تتبع المنتجات

اشتراطات العاملين

الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء اللائحة الفنية للشروط الصحية في المنشآت الغذائية والعاملين بها، عبر منصة ”استطلاع“ لاسيما اشتراطات تخزين ونقل الأغذية المصنعة محلياً والمستوردة.وحددت الهيئة الاشتراطات العامة التي تتضمن الحصول على ترخيص واتخاذ التدابير الصحية اللازمة لسلامة الغذاء واتباع الممارسات الصحية وضمان انتاج أغذية آمنة خلال السلسلة الغذائية.وتتضمن الاشتراطات أيضًا مراقبة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك باستخدام نهج وقائي مبني على أساس علمي، وضمان إنتاج أغذية وتداولها في ظروف صحية تمنع المخاطر والملوثات.وأكدت الهيئة على أن يكون لدى المنشأة المعلومات الكافية عن المنتج الغذائي ومكوناته ومصادر مكوناته، وخصائصه مثل النشاط المائي ودرجة الحموضة والقلوية والأحياء الدقيقة المتوقع نموها أو تواجدها في المنتج الغذائي، وفترات صلاحية المنتج الغذائي وعبوات التعبئة والتغليف والظروف المؤثرة على المنتج الغذائي والمخاطر المحتملة للمنتج وعبواته أو استخدامه وغيرها من العوامل وتوثيق هذه المعلومات.وأن يكون لدى المنشأة برامج رصد ومراقبة للمنتجات الغذائية التي تصنعها في جميع مراحل السلسلة الغذائية وأن يكون تطبيق برامج الرصد والمراقبة خاضعا لرصد وإجراءات تصحيحية وتحقق وتوثيق بما يتناسب مع طبيعة المنتج الغذائي.وشددت التواصل بطريقة فعالة في جميع مراحل السلسلة الغذائية بين جميع الأطراف داخل المنشأة وخارجها من موردين وعملاء ومستهلكين ومع الجهات المختصة، لضمان سلامة الأغذية وملاءمتها عبر السلسلة الغذائية بأكملها.وألزمت الإدارة بسلامة الأغذية وأن يكون لدى المديرين والمشرفين المعرفة الكافية بالمبادئ والممارسات التي تضمن سلامة الأغذية، ووإنتاج وتداول أغذية سليمة، وتعزيز الوعي بأهمية صحة الأغذية لدى جميع العاملين، وإعداد الإجراءات والسجلات لنظام سلامة الغذاء وتوفير الموارد الكافية لضمان فعالية أداء نظام سلامة الغذاء، وإعداد الإجراءات للتعامل مع شكاوى العملاء والتعامل مع هذه الشكاوى وحلها وتفاديها، وضمان التدريب المناسب للعاملين والإشراف عليهم وتوجيههم.ونصت اللائحة على تتبع المنتجات الغذائية بحيث تكون المنشأة قادرة على تتبع المنتجات الغذائية خلال مراحل السلسلة الغذائية من المواد الخام والتخزين والتصنيع والتعبئة والتغليف والشحن والنقل وجميع مراحل تصنيع الغذاء وتزويد الجهات المختصة بأي معلومات تطلبها.وأوجبت توفير سجل المعلومات الخاصة بالموردين والغذاء المورد منهم - خطوة واحدة للخلف - تتضمن اسم المورد وعنوانه وتاريخ الاستلام وطبيعة المنتجات المستلمة وبيانات نقلها وتخزينها واي معلومات أخرى تراها الجهه المختصة ضرورية، وكذلك سجل المعلومات الخاصة بالعملاء والغذاء المورد لهم، ومعلومات الغذاء المتداول بما في ذلك اسم الغذاء وعلامته التجارية والرقم التعريفي للمنتج «الباركود» وحجم المنتج ووزنه وتاريخ الانتاج وانتهاء الصلاحية ورقم الدفعة.وأكدت على الاحتفاظ بالسجلات والمعلومات الخاصة بالتتبع لمدة لا تقل عن 180 يوما بعد انتهاء فترة صلاحية المنتج الغذائي وتوفيرها عند طلبها.وألزمت المنشأة الغذائية فور علمها أو شكها أن الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الغذاء، ن يكون لدى المنشأة إجراءات وتدابير فعالة تضمن التعامل مع أي مخاطر تهدد سلامة الأغذية وتمكن من سحب أي أغذية من الأسواق أو مواد التعبئة والتغليف الخاصة بها، وابلاغ الجهات المختصة فورا بجميع البيانات والمعلومات عن الغذاء المراد سحبه.ونصت اللائحة على الاشتراطات الصحيحة أثناء تصنيع أو تحضير المواد الغذائية، بحيث تكون إجراءات وطرق التصنيع بما فيها: تركيبة المنتج الغذائي، المكونات ونسبها، المعاملة الحرارية، طرق المعاملة لحفظ المنتج الغذائي، درجة حرارة التخزين، مواد التعبئة والتغليف، درجة الحموضة، النشاط المائي وغيرها من المعلومات موثقة ومكتوبة ويتم التحقق منها وأن تكون سجلاتها محفوظة لفترة تتجاوز العمر الافتراضي للمنتج الغذائي.واشترطت أن تتضمن إجراءات وطرق التصنيع وتداول المنتج الغذائي ممارسات وإجراءات ومعالجة تضمن منع نمو الأحياء الدقيقة المسببة للأمراض وأبواغها وسمومها، والملوثات الأخرى ومخاطر التلوث الخلطي وأي مخاطر تشكل خطرا على سلامة الغذاء خلال السلسلة الغذائية وحتى الاستهلاك.وألزمت المنشآت بتفادي التلوث الخلطي أثناء عملية التصنيع، وحظر تواجد المواد الكيميائية مثل مواد التنظيف أو الصيانة أو غيرها في مناطق التصنيع لتفادي التلوث الكيميائي، وطبيق إجراءات لمنع حدوث تلامس أو انتقال بين الأغذية المحتوية على مسببات الحساسية والأغذية الأخرى والفصل بينها فيزيائيا أو زمنياً.وفيما يخص اشتراطات متداولي الغذاء ”العاملين“، ألزمت اللائحة أن يكون متداول الغذاء «العامل» لائق طبياً وحاصلا على شهادة صحية من قبل الجهات المعتمدة، وأن يجرى الفحص الطبي للعاملين دوريًا فيما بعد بمعدل مرة كل سنة أو أكثر حسب الحاجة وبعد العودة من الخارج للتأكد من سلامتهم طبيًا وخلوهم من الأمراض.وأوضحت اللائحة متطلبات النظافة الشخصية، مثل غسل اليدين باستمرار واتباع آلية غسل اليدين بفعالية، وأن يرتدي متداولي الغذاء «العاملين» أقنعة واقية على الفم والأنف وأغطية الشعر والقبعات والربطات وتغطية اللحية بشكل يمنع سقوط الشعر على الغذاء لحماية الأغذية من التلوث.وأن تكون الأظافر قصيرة ونظيفة وأن يغسلوا أيديهم بالماء والصابون أو المطهر قبل بداية العمل وبعد الخروج من منطقة العمل، مع عدم السماح بلبس الحلي لتجنب تلامسها مع المنتجات الغذائية، وزي نظيف مع استعمال قفازات سليمة ونظيفة مصنوعة من مادة غير نافذة وذات درجة غذائية وكذلك يزودون بأغطية رأس نظيفة وتغطية اللحية وألا تعلق أي ملابس في أي من غرف التصنيع أو التخزين أو النقل.وحظرت على العاملين الأكل والشرب وتنظيف الأنف ومضغ اللبان واستعمال التبغ بكافة أنواعه في أية صورة خلال عمليات التصنيع والتداول والتعبئة وفي أماكن التخزين والنقل وتداول الغذاء، أو أن يضع العامل اصبعه في عينه أو أذنيه أو رأسه وألا يكح أو يعطس بالقرب من أي غذاء، أو أن ينام في أماكن العمل أو في أماكن تجهيز الغذاء أو مخازن الغذاء.وشددت على عدم اصطحاب المتعلقات الشخصية وارتدائها على سبيل المثال لا الحصر: الحلي، الساعات، الأظافر، الرموش وغيرها.