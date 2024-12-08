شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أجواء باردة على معظم الجزيرة العربية وسماء غائمة جزئياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المتخصص في شؤون المناخ والطقس، عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أن معظم مناطق الجزيرة العربية تشهد أجواءً مائلة للبرودة إلى باردة، بينما تظل السواحل الوسطى والجنوبية للبحر الأحمر معتدلة الحرارة.

وأشار الحصيني، بناءً على بيانات منصة “Meteologix”، إلى أن السماء غائمة جزئياً، مع سحب عالية ومتوسطة على المناطق الشمالية.

تأتي هذه الأجواء في وقت يتوقع فيه استمرار التغيرات المناخية المميزة لموسم الشتاء الحالي.