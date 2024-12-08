شكرا لمتابعة خبر عن خالد الزعاق يشعل أجواء سامري شتوية عساف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشعل خبير الطقس والمناخ، خالد الزعاق الأجواء في فعالية سامري شتوية بعساف، حيث أضفى لمسة مميزة بطاقته وحضوره المميز .

وأظهر مقطع فيديو، لحظة تفاعل الزعاق مع أجواء السامري التي جمعت بين التراث الشعبي والأجواء الشتوية، مما خلق تجربة فنية واجتماعية رائعة.

وشارك في هذه الفعالية العديد من الفرق الموسيقية، بالإضافة إلى عدد كبير من الحاضرين الذين تفاعلوا مع الأجواء الرائعة، وكان الهدف من الحدث إحياء التراث الشعبي وتعزيز الروح الاجتماعية، حيث قدم الجميع عروضًا وفقرات تميزت بالحيوية والفرح، مما أضفى نكهة خاصة للأجواء الشتوية.