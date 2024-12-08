شكرا لمتابعة خبر عن الأمير تركي بن محمد يشارك في حفل زواج وزير الداخلية القطري ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حضر الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء حفل زفاف وزير الداخلية القطري الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وذلك بحضور سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني .

وكان الديوان الأميري بدولة قطر قد أعلن أن حفل زواج الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية من الشيخة فاطمة كريمة سعادة الشيخ ناصر بن حسن العبدالرحمن آل ثاني سيقام بقلعة الوجبة بـالدوحة.

يذكر أن الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني هو الابن الأصغر لأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والشيخة موزا بنت ناصر، وهو الأخ الشقيق لأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقد عُيّن في مارس 2023 وزيراً للداخلية.