السعودية | وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزاري عربي مع دول مسار أستانا بشأن سوريا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في اجتماع وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، مع دول مسار أستانا بشأن سوريا، والتي تضم (الجمهورية الإسلامية الايرانية، والجمهورية التركية، وروسيا الاتحادية)، بحضور المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيترسون، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2024 في نسخته الـ(22).

وجرى خلال الاجتماع بحث التطورات على الساحة السورية.

حضر الاجتماع صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط