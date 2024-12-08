شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأحد.. رياح مثيرة للأتربة وضباب على 11 منطقة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة.
حسب بيان المركز، تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد لتشمل أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.
حسب بيان المركز، تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد لتشمل أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.