شكرا لمتابعة خبر عن الأمير تركي الفيصل: سياسات إسرائيل إبادة جماعية ولن تعيش أبداً في سلام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الأمير تركي الفيصل، أن إسرائيل تواصل سياساتها الاستعمارية التي وصفها بأنها ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة.

وشدد الأمير خلال مشاركته في مؤتمر حوار المنامة 2024، على أن السلام الدائم في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال حل عادل للقضية الفلسطينية.

وأكد أنه يتعيّن على إسرائيل أن تفهم أنه دون حل القضية الفلسطينية سلمياً، فإنها لن تعيش أبداً في سلام وأمن.

وجاءت تصريحات الأمير تركي الفيصل لتعكس موقف المملكة الراسخ والذي يدعو إلى ضرورة إنهاء الاحتلال وإيجاد تسوية عادلة وشاملة تحقق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.