شكرا لمتابعة خبر عن زواج مصري في شارع التحلية بالرياض يتحول إلى احتفال شعبي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو احتفالًا غير تقليدي بزفاف مصري في شارع التحلية بمدينة الرياض.

وأظهر الفيديو العريس والعروسة برفقة عدد من المصريين وهم يحتفلون بالزفاف بالرقص على أنغام الأغاني المصرية، في أجواء مليئة بالفرح.

اللافت أن الاحتفال لم يقتصر على المصريين فقط، حيث شارك عدد من المواطنين السعوديين في الاحتفال بالزواج، ما أضاف لمسة من التفاعل الثقافي بين الحضور.

المقطع أثار موجة من التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد البعض بالعفوية والأجواء الإيجابية التي سادت الاحتفال، بينما رأى آخرون أن الشوارع العامة ليست المكان الأنسب لمثل هذه الاحتفالات.