وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، وأثناء عمل الرصد ومباشرة المواقع، تبين أن أحد "الأحواش" يُستخدم لتخزين مواد غذائية تالفة وغير صالحة للاستهلاك، شملت لحوم دجاج متنوعة، مسحب، وبطاطس معبأة يدوياً في أكياس شفافة، ومخزنة بطرق غير صحية، ما استدعى إتلافها فوراً لتفادي خطرها على الصحة العامة. فيما اتضح أن "الحوشين" الآخرين كانا يُستخدمان كسكن للعزاب دون وجود أي نشاط تجاري.
وشاركت في الحملة الرقابية عدة جهات معنية، منها إدارة السكن الجماعي، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وزارة التجارة، هيئة الغذاء والدواء، الضبط الميداني، والدفاع المدني.
وتواصل أمانة جدة جهودها الرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان سلامة الأسواق وحماية صحة السكان، من خلال حملات مكثفة تستهدف رصد المخالفات المتعلقة بتداول وتخزين الأغذية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جدة تداهم مواقع مخالفة وتضبط أكثر من 1.3طن من اللحوم والمواد الغذائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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