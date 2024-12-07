شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع نظيره النرويجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم ، وزير خارجية مملكة النرويج إسبن بارث إيدي، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2024 في نسخته الـ(22).وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.