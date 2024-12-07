شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التسجيل في برنامج دعم الطلاب المحتاجين في "تكافل".. غدًا والان نبدء بالتفاصيل

تحسين الظروف الدراسية

متطلبات التسجيل

متابعة عمليات التسجيل

الدمام - شريف احمد - يبدأ غدًا الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024م، التسجيل في برنامج دعم الطلاب والطالبات المحتاجين الذي تنظمه مؤسسة تكافل الخيرية، ويستمر التسجيل حتى نهاية دوام يوم الخميس 26 ديسمبر 2024.تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها مؤسسة تكافل الخيرية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا من الطلاب والطالبات المسجلين في مدارس التعليم العام المشمولة بنظام تكافل.وتسعى المؤسسة من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق أهدافها النبيلة التي ترتكز على تحسين الظروف الدراسية للطلاب والطالبات، وتعزيز فرصهم في تحقيق النجاح الأكاديمي بما يسهم في بناء مجتمع تعليمي مستدام يتسم بالمساواة والعدالة.تشمل آلية التسجيل خطوات دقيقة تبدأ بقيام المدارس بتحديد الطلاب والطالبات المحتاجين بناءً على النسبة المخصصة لكل مدرسة.ويتم تعبئة جميع البيانات الأساسية الخاصة بالطلاب بدقة عالية عبر النظام الإلكتروني، مع ضرورة تحديد الشخص المسؤول عن تعبئة الاستمارة الإلكترونية.ويشترط توضيح طبيعة العلاقة بين هذا الشخص والطالب أو الطالبة، وإدخال رقم الجوال الخاص به لضمان إمكانية التواصل معه لإتمام جميع إجراءات التسجيل.وبعد إتمام عملية التسجيل في النظام، يتم إرسال رسائل نصية إلى الأرقام المسجلة في النظام لتوجيه أولياء الأمور أو الأشخاص المعنيين إلى ضرورة إكمال تعبئة الاستمارات الخاصة بهم خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.وفي حال تعذر إكمال الاستمارة ضمن المدة المحددة، تتيح المدرسة إمكانية حذف اسم الطالب أو الطالبة أو استبداله باسم آخر، شريطة توضيح الأسباب والمبررات لهذا الإجراء.من بين متطلبات التسجيل الرئيسية ضرورة إدخال البيانات البنكية بشكل صحيح للشخص الذي ستُحول إليه الإعانة المالية، ورفع شهادة الآيبان الخاصة بالحساب البنكي عبر النظام الإلكتروني.ويشترط أن يكون الحساب البنكي باسم الطالب أو أحد والديه فقط لضمان وصول الإعانة إلى مستحقيها دون أي معوقات.الفئات المستهدفة تشمل الطلاب السعوديين ومن في حكمهم، بالإضافة إلى الطلاب والطالبات من أبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من غير السعوديين، وذلك بشرط تعبئة جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة المخصصة لهذه الفئة.كما تُمنح الأولوية في التسجيل لأبناء شهداء الواجب، مع التأكيد على أن تسجيل هذه الفئة لا يؤثر على النسب المخصصة للمدارس، مع ضرورة الاحتفاظ بصورة من المستندات الداعمة لهذه الحالات لدى لجنة تكافل في المدرسة.ولا يشمل التسجيل الطلاب والطالبات الذين يتلقون مكافآت مالية من وزارة التعليم أو أي جهات أخرى، كما يستثنى من البرنامج طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي ومن في حكمهم، نظرًا لأن الإعانة مخصصة فقط للطلاب والطالبات الذين سيواصلون دراستهم في العام الدراسي القادم.أما المدارس التي لم تُنهِ إجراءات تسليم الإعانة السابقة أو توثيقها عبر النظام فلن يُتاح لها تسجيل طلاب جدد، مع ضرورة تصحيح الأخطاء في البيانات الشخصية أو البنكية المسجلة للطلاب والطالبات عبر نظام نور وتحديثها في نظام تكافل قبل انتهاء فترة التسجيل لضمان عدم استبعاد أي حالة مستحقة للدعم.وتشدد مؤسسة تكافل الخيرية على أهمية الالتزام بجميع الإجراءات والتعليمات المحددة لضمان حصول الطلاب والطالبات المستحقين على الدعم المخصص لهم بالشكل الملائم وفي الوقت المناسب.كما تحث لجان تكافل في المدارس على متابعة عمليات التسجيل بجدية، وتقديم الدعم اللازم لأولياء الأمور الذين قد يواجهون صعوبات أثناء استخدام النظام الإلكتروني الحديث.بالإضافة إلى ذلك، تطلب المؤسسة من المدارس التي لا يوجد بها طلاب أو طالبات مستحقون للإعانة الدخول إلى النظام الإلكتروني وتأكيد ذلك من خلال تقديم إقرار رسمي بعدم وجود حالات مستحقة.يمكن لجميع المدارس وأولياء الأمور الاطلاع على التفاصيل الكاملة لآلية التسجيل وخطوات تعبئة الاستمارات الإلكترونية من خلال زيارة بوابة المدارس الإلكترونية التابعة لمؤسسة تكافل عبر الرابط التالي: http://reg.takaful.org.sa.