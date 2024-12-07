شكرا لقرائتكم خبر عن حقق إنجازات عالمية.. "رضاوي" أول رئيس سعودي للجنة التخصص للطب المهني الكندية والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام