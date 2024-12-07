شكرا لمتابعة خبر عن سفارة مملكة بالكويت تتوعد بملاحقة مروجي الأخبار الكاذبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت السفارة السعودية في الكويت أن جميع المعلومات أو البيانات الصادرة عنها يتم نشرها عبر الوسائل الرسمية، بما في ذلك حسابات السفارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأهابت السفارة بالجميع ضرورة تحري الدقة والتأكد من صحة الأخبار المتداولة والمنسوبة إليها، محذرة من خطورة نشر أو تداول معلومات مغلوطة، وداعية إلى الاعتماد على المصادر الرسمية فقط لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.

وشددت السفارة على أهمية التعاون في الالتزام بالتحقق من الأخبار لتجنب التضليل والمساهمة في نشر المعلومات الصحيحة.