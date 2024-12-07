السعودية | وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، على هامش منتدى الدوحة 2024 في نسخته الـ 22، في العاصمة القطرية الدوحة.

وجرى -خلال اللقاء- استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة الموضوعات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

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