شكرا لقرائتكم خبر عن فلكية جدة: كوكب المشتري في أقرب نقطة من الكرة الأرضية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

رصد كوكب المشتري

الدمام - شريف احمد - يصل كوكب المشتري عملاق النظام الشمسي اليوم إلى أقرب نقطة من الكرة الأرضية، حيث سيكون على مسافة 611,855,291 مليون كيلومتر وستمثل هذه الليلة منتصف أفضل وقت في السنة لرؤية هذا الكوكب، وليس لذلك تأثير على كوكب الأرض.وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة : نظرًا لأن الأرض أقرب إلى المشتري قرابة 300 مليون كيلومتر فسيظهر الكوكب أكبر بنسبة 68% وأكثر سطوعًا ويرصد بعد غروب الشمس والانتقال نحو بداية الليل بالأفق الشرقي في وقت مبكر من المساء وسيكون لمعانه (-2.9).وسيمثل رابع ألمع جرم سماوي بعد الشمس والقمر وكوكب الزهرة وسيكون مشاهدًا معظم الليل، حيث يبدو للعين المجردة ككتلة ضوئية ساطعة أكثر إشراقًا من كل النجوم في منظر دراماتيكي وكأنه من الخيال العلمي".وأضاف: عند رصد كوكب المشتري من خلال المنظار (في أي وقت) بقوة تكبير 7 أو 10 مثبت على حامل سيظهر الكوكب كقرص مع أقماره الأربعة الكبيرة غانميد، يوروبا، كاليستو، أيوا، التي غالبًا ما يكسف ويحجب بعضها البعض ويلقي بظلاله على الكوكب منفردة وفي أزواج عند التقابل.وبين أبو زاهرة أن استخدام تلسكوب صغير سيكون أفضل بكثير حيث سيبدو المشتري كبيرًا مثل القمر بينما عبر التلسكوبات الأكبر حجمًا سيلاحظ أن غلافه الجوي ينقسم إلى عدة معالم واضحة تشمل أحزمة ملونة منتظمة بالتوازي مع خط استواء الكوك تلك الأحزمة تكونت من خلال الاختلافات في عتمة الغيوم نتيجة امتلاكها كميات متفاوتة من الأمونيا المتجمد.ولفت الانتباه إلى أنه سيرصد المشتري عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي باتجاه الأفق الجنوبي وفي الفجر سيشاهد منخفضًا باتجاه الأفق الجنوبي الغربي، وهذه الحركة الظاهرية للكوكب في السماء نتيجة لدوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق وسيغيب الكوكب عند شروق الشمس.يذكر أنه خلال الأسابيع بعد التقابل سيصل المشتري إلى أعلى نقطة في السماء مبكرًا بأربع دقائق كل ليلة وسيبقى الكوكب مرئيًا في سماء المساء لبضعة أشهر قادمة.