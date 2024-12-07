شكرا لقرائتكم خبر عن الخلو من الحشرات والتزنخ أبرزها.. 20 شرطًا لـ «صلصة السلطة» والان نبدء بالتفاصيل

شروط صلصة السلطة

الدمام - شريف احمد - حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، متطلبات المواصفة القياسية لـ ”صلصة السلطة“، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف توضيح المواصفة القياسية بالاشتراطات الواجب توفرها في صلصة السلطة والصلصات المستحلبة وصلصة التغميس، المعدّة للاستهلاك الآدمي.ووضعت الهيئة 20 متطلبًا لصلصة السلطة، تشمل أن تطابق المواد الخام المستخدمة في التصنيع المواصفات القياسية الخاصة بكل منها، وأن يتم تجهيز المنتج طبقاً للشروط الصحية، وأن يخلو المنتج بشكل كامل من كل ما يخالف أحكام الشريعة الاسلامية وبما لا يتعارض مع المواصفة القياسية.واشترطت أن يتميز بالصفات الحسية الطبيعية المميزة للمنتج بحيث يخلو من الرائحة والطعم غير المرغوبين، وأن يخلو المنتج من المواد الغريبة والحشرات بكافة أطوارها والشوائب والتزنخ، وألا يقل حجم المحتويات عن %90 حجم/حجم من السعة المائية للعبوة، وألا تزيد قيمة بيروكسيد الهيدروجين 10 مللي مكافئ أكسجين نشط/كيلو غرام من الدهن المستخلص.وتتضمن المتطلبات ألا تزيد بقايا الملوثات على الحدود الواردة في المواصفة القياسية، فيما أجازت الهيئة إضافة المواد الاختياريّة التالية: ملح الطعام - بيض دجاج أو مكوناته - «سكر أو أي كربوهيدرات غذائية» - توابل - بصل - ثوم - خل - معجون طماطم - عصير ليمون - كاتشب - مواد مكسبة للطعم والحموضة - أي إضافات غذائية أخرى أو المنكهات المسموح بها طبقاً للمواصفات القياسية.واشتملت المتطلبات تطابق كمية المنتج في العبوة، وألا تزيد حدود المستويات الإشعاعية على الحدود القصوى المسموح بها، وكذلك بقايا الادوية البيطرية، والحدود الميكروبيولوجية وحدود بقايا مبيدات الآفات مع إمكانية إضافة المواد المضافة للأغذية، وأن تتضمن عملية التصنيع إجراءات تمنع وتحد من تواجد الأحياء الدقيقة الممرضة أو تشكل سمومها، وألا يزيد الرقم الهيدروجين للمنتج على 4واشترطت الهيئة للتعبئة والتخزين أن تكون عبوات المنتج نظيفة وغير سامة أو ضارة وغير منفذة للماء ولا تؤدي إلى تغير خواصه، وأن يعبأ المنتج بطريقة صحية ومعقمة تمنع حدوث أي تلوث خارجي له وفي ظروف صحية، وتعبئة المنتج في جو معدل من الغازات الخاملة.وأكدت على نقل وتخزين المنتج في حاويات ومخازن جيدة التهوية وفي درجة حرارة لا تتجاوز 25o س وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ومصادر التلوث. ​​