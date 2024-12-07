شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف كافية وارتدادات مُحددة.. ضوابط جديدة لمعارض السيارات والان نبدء بالتفاصيل

ضوابط جديدة

تطبيق كود البناء السعودي

الدمام - شريف احمد - اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضوابط جديدة لمعارض وسائل النقل، تُشدد على توفير مواقف كافية للسيارات وتنظيم مناطق الارتداد، مع منح المنشآت القائمة مهلة 180 يومًا لتصحيح أوضاعها.وألزمت الوزارة معارض السيارات بتوفير ”كاونتر“ للاستقبال مصنوع من مواد سهلة التنظيف، ومنع عرض أي سلع على أرضية المعرض إلا في أرفف مخصصة، مع التأكيد على توفير وسائل الدفع الإلكتروني ومنع رفض استخدامها.كما حظرت اللائحة الجديدة ممارسة النشاط خارج حدود المعرض أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد لعرض السيارات.واشترطت توفير وسائل الدفع الإلكتروني، مع حظر رفض استخدامها، ووضع ملصق لخيارات الدفع المتوفرة على واجهة المنشأة أو داخلها، والتأكيد على كافة متطلبات مكافحة الحرائق، وكاميرات المراقبة الأمنية.وشددت الوزارة على ضرورة توفير منحدر لذوي الإعاقة، ومنع وضع لافتات تحذيرية لمنع الوقوف أمام المعرض، مع توفير صندوق الإسعافات الأولية، والالتزام باشتراطات السلامة ومكافحة الحرائق، وتركيب كاميرات مراقبة أمنية.وأوجبت أن تكون واجهة المعرض أو المنشأة خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وملصق رمز «QR» وتعليمات الجهات الحكومية.وتسمع لائحة الاشتراطات بتركيب لوحة أو ملصق إعلاني على واجهة المعرض أو المنشأة على أن يتم استيفاء متطلبات اللوحات الدعائية والإعلانية المنظمة لذلك.وأوجبت تطبيق كود البناء السعودي، والالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة، والالتزام كذلك بحدود الضوضاء المسموح بها.وأكدت اللائحة على الحفاظ على نظافة مكونات المنشأة مثل «الأرضيات والأسقف والجدران واللوحات والواجهات الخارجية والأرصفة المحاذية لواجهة المنشأة» والتأكد من خلوها من الأوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة.وتلزم الوزارة العاملين بارتداء الملابس الخارجية النظيفة والتي تؤمّن مظهر مهني لائق ويتناسب مع مهام العامل، وحمل بطاقة العمل والحرص على النظافة الشخصية، التوقف عن العمل في حال ظهور أي أعراض مرضية، وعدم استخدام المنشأة للسكن، باستثناء حارس المنشأة، ومنع التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك.