شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تفتيشية لضبط مخالفي درجات مترو الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مصدر لـ ”اليوم“ عن انطلاق جولات تفتيشية مكثفة على متن مترو الرياض، بهدف التأكد من التزام الركاب بالدرجات المحددة في تذاكرهم.

ويأتي ذلك في ظلّ توفير قطار الرياض لثلاث درجات مختلفة، تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع، حيث صُممت الدرجة الأولى لتمنح الركاب مساحة أكبر ومقاعد ذات راحة فائقة، بينما تُراعي درجة العائلات خصوصية الأسر بمساحات مناسبة، فيما تُتيح فئة الأفراد مقاعد متقابلة مع توفير مساحات للوقوف لزيادة الطاقة الاستيعابية.





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وفي سياقٍ متصل، وضعت الهيئة الملكية لمدينة الرياض خططاً مُحكمة لمنع الازدحام في المحطات، وضمان انسيابية حركة المسافرين، تشمل تخصيص ”سفراء للقطار“ في جميع المحطات، وهم موظفون مدربون على تقديم أفضل الخدمات للركاب، بدءًا من الترحيب بهم، مرورًا بشراء التذاكر وحتى مغادرة المحطة.

ولا يقتصر دور ”سفراء القطار“ على ذلك، بل يمتد لمساعدة ذوي الإعاقة وكبار السن، وحلّ مشكلات العملاء، وتقديم المعلومات والإرشادات، بالإضافة إلى الإشراف على إخلاء القطار عند الضرورة، والاستجابة للحوادث وتقديم الإسعافات الأولية.





وفي حال ملاحظة أيّ تصرف غير لائق، أتاحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عدة قنوات للتواصل، منها: طلب المساعدة من أي موظف في المحطة، أو الضغط على زر الاتصال الداخلي في المحطات والقطارات للتواصل مع مركز التحكم بالعمليات، أو الضغط على زر ”SOS“ من أجهزة الخدمة الذاتية لبيع التذاكر للتواصل مع مركز خدمة العملاء، أو الاتصال مباشرةً على الرقم 19933.

وأكد ”قطار الرياض“ حرصه على توفير تجربة تنقُّل آمنة ومريحة لجميع المستخدمين، داعيًا الركاب إلى الالتزام بإرشادات السلامة، والتعاون للإبلاغ عن أي تصرفات قد تعرقل سير الخدمة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود ”قطار الرياض“ لتعزيز ثقافة السلامة العامة، والمحافظة على استمرارية الخدمات بأفضل مستوى ممكن، مع التشديد على أهمية التعاون من قِبل الركاب؛ لضمان بيئة آمنة للجميع.

التبليغ عن الممارسات غير اللائقة في مترو الرياض