شكرا لمتابعة خبر عن المسند يكشف موعد دخول موسم المربعانية في شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً) ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، عن موعد دخول موسم المربعانية في شهر رمضان.

وأوضح المسند أن موسم المربعانية الذي يتميز بانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ويعتبر من الفترات المفضلة لدى محبي الشتاء، سيصادف أجزاء من شهر رمضان في السنوات المقبلة.

وفي منشور عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”، أشار المسند إلى أن المربعانية ستدخل في جزء من رمضان في بعض السنوات، بينما ستصادف كامل الشهر في أخرى.

وأضاف أنه في عام 1451هـ، سيصادف العشر الأوائل من رمضان العشر الأخير من موسم المربعانية، بينما في عام 1453هـ، سيشمل موسم المربعانية كامل شهر رمضان.

واستعرض المسند تواريخ دخول المربعانية في رمضان حتى 30 سنة قادمة، مؤكداً أن تأثير موسم المربعانية يختلف من منطقة إلى أخرى، ولكنه يظل بداية قوية لفصل الشتاء.