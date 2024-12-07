اخبار السعوديه

ردة فعل قعيد المجد بعد إهداء الشيخ إلياس العنزي له 100 ألف ريال.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن ردة فعل قعيد المجد بعد إهداء الشيخ إلياس العنزي له 100 ألف ريال.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لفتة مميزة، أهدى الشيخ إلياس العنزي مبلغ 100 ألف ريال للتيك توكر قعيد المجد في الصياهد، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وظهر الشيخ إلياس وهو يعلن عن إهدائه المبلغ الكبير لقعيد المجد فيما كانت ردة فعل المجد واضحة في الفيديو، حيث بدا سعيدًا ومنبهرًا جدًا بهذا الموقف، معبرًا عن شكره وامتنانه لهذه الهدية التي أثرت في قلبه.

وأثارت هذه اللفتة من الشيخ إلياس العنزي إعجاب المتابعين، الذين أشادوا بالعلاقة الطيبة بين الشخصيات العامة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا