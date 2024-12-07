شكرا لمتابعة خبر عن ردة فعل قعيد المجد بعد إهداء الشيخ إلياس العنزي له 100 ألف ريال.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لفتة مميزة، أهدى الشيخ إلياس العنزي مبلغ 100 ألف ريال للتيك توكر قعيد المجد في الصياهد، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وظهر الشيخ إلياس وهو يعلن عن إهدائه المبلغ الكبير لقعيد المجد فيما كانت ردة فعل المجد واضحة في الفيديو، حيث بدا سعيدًا ومنبهرًا جدًا بهذا الموقف، معبرًا عن شكره وامتنانه لهذه الهدية التي أثرت في قلبه.

وأثارت هذه اللفتة من الشيخ إلياس العنزي إعجاب المتابعين، الذين أشادوا بالعلاقة الطيبة بين الشخصيات العامة.