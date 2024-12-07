شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": الري بالتنقيط خيار أمثل لتحسين إنتاجية للباذنجان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن نظام الري بالتنقيط يُعتبر الطريقة الأفضل لري نباتات الباذنجان، موضحة أن هذا النظام يساهم بشكل كبير في تحسين الإنتاجية والحفاظ على جودة الثمار، إلى جانب الحد من انتشار الأمراض الفطرية.



وأوضحت أن الباذنجان من المحاصيل التي تتطلب عناية خاصة فيما يتعلق بالري، لا سيما خلال المراحل الأولى من نمو النبات وعند تكوّن الثمار. يُنصح باستخدام الري بالتنقيط لتوجيه المياه مباشرة إلى جذور النباتات، ما يعزز من كفاءة استخدام المياه ويحمي المحصول من الإجهاد الناتج عن نقص أو زيادة الري.



معدل الري المثالي

وأضافت الوزارة أن معدل الري المثالي لنبات الباذنجان يتراوح بين مرة إلى مرتين أسبوعيًا، وذلك بناءً على طبيعة الطقس ونوع التربة.

وأشارت إلى أن الإفراط في الري قد يؤدي إلى نمو مفرط للنباتات على حساب الإثمار، فضلاً عن زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض الفطرية التي قد تؤثر سلبًا على جودة وإنتاجية المحصول.



وشددت الوزارة على أهمية اتباع الإرشادات الزراعية والتقنيات الحديثة لتحقيق إنتاجية مستدامة، داعية المزارعين إلى الحرص على تنظيم عمليات الري بما يتناسب مع احتياجات النباتات وظروف البيئة المحيطة.



تأتي هذه التوصيات ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة لدعم المزارعين وتطوير القطاع الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.