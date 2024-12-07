شكرا لمتابعة خبر عن حكم الشرع في ذبح دجاج بهدف الحمل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، حكم الشرع في ذبح دجاج بهدف المساعدة في الحمل.

ورد السليمان، خلال استضافته في برنامج فتاوي بقناة السعودية على سؤال متابع قال فيه: “متزوج ولم يرزقني الله بالذرية والحمد لله، ولكن صديقة زوجتي أحضرت ثلاث دجاجات بقصد أن تذبحها زوجتي للمساعدة في الحمل، لكن زوجتي رفضت، ولا نعرف ما هذه الطريقة، فما هو التوجيه الشرعي؟”.

وقال السليمان: ” أولا هذه الزوجة وفقت لأنها امتنعت عن ذبح الدجاجات، والبعض الناس يعتقدون أن هذا الذبح سواء دجاج أو غير ذلك سيكون سببا بأن يدفع الشر أو العين أو الجن أو غيرها من المعتقدات الفاسدة”.

وأضاف: “لا شك أن الشخص إذا فعل شيء من ذلك يكون بناء على اعتقاده، فمثلا شخص يقول : “لم أرزق بالولد” وأريد أن أذبح، تقربا لله تعالي وهي صدقة بنية أن يرزقني الله الولد، فلا حرج في ذلك إن كانت نية، ولكن أن تقوم هذه المرأة بإعطاء الأخرى التي لم يحصل لها الحمل الدجاجات من أجل ذبحها فهذا بلا شك في الغالب يكون في اعتقادها أن ذبح هذه الدجاجات سيكون سببا أن تحمل هذه المرأة ولا شك أن هذا من البدع والمعتقدات الفاسدة فعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى”.

وتابع: “لذلك نوصي الشخص الذي لم يرزق بالولد، أولا عليه بالدعاء والله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء فعليه أن يكثر من الدعاء خاصة في أوقات الاستجابة مثل الثلث الأخير من الليل أو آخر ساعة من يوم الجمعة وهناك أوقا كثيرة للسجود، وأن يلح على الله سبحانه وتعالي”.

وحث عضو هيئة كبار العلماء الزوج على البحث عن الأسباب الطبية ، مشيرا إلى أن الأطباء وصلوا لعلاجات متقدمة لمثل هذه الحالات، لذلك لا حرج على الزوج والزوجة إذا ذهبا إلى الطبيب أما أن يذهب إلى السحرة والمشعوذين فلا يجوز هذا الأمر وعليه أن يحذر زوجته من التواصل مع هذه المرأة ويقدمون لها النصيحة من أجل تصحيح العقيدة.