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السعودية | وزير الخارجية يحضر الجلسة الافتتاحية لحوار المنامة 2024

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حضر صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الجلسة الافتتاحية للمنتدى العشرين للأمن الإقليمي (حوار المنامة 2024) في العاصمة البحرينية المنامة.

ويبحث حوار المنامة في نسخته الـ20 خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر 2024م، التحديات الأكثر إلحاحًا في السياسة الخارجية والدفاع والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كما يسلط الضوء على المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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