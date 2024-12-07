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شكرا لقرائتكم خبر عن مجتمع إبداعي مزدهر.. تفاصيل النسخة الثامنة من أسبوع مسك للفنون والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - افتتح "أسبوع مسك للفنون"، الحدث الفني الأبرز الذي ينظمه معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان غير الربحية "مسك"، بنسخته الثامنة أبوابه في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون بالرياض، خلال الفترة من 5 إلى 10 ديسمبر 2024.
ويتضمن برنامجًا حافلاً يمتد لستة أيام تتضمن المعارض الفنية والعروض، والدورات المختصة، وورش العمل، وسوق الفن والتصميم، ومعرض الكتب الفنية، والعروض الموسيقية، ومنطقة الجاليريات، والتي توفر فرصًا مهمة للفنانين لتطوير مهاراتهم وتقديم أعمالهم للجمهور من داخل المملكة وخارجها.
وتتمحور مواضيع النسخة الثامنة من هذا الاحتفال حول مفهوم "الإعلام والتقنية" وكيفية مساهمة الإعلام والتقنية لتقديم فرص جديدة للفنانين والمجتمع.
تقول الرئيس التنفيذي لمعهد مسك للفنون، ريم السلطان: "نسعى في نسخة هذا العام إلى تعزيز الحوار الثقافي من خلال الفن، وجعل الفعاليات منصة فاعلة لتمكين الفنانين من التعبير عن أنفسهم، ودعم البرامج المستمرة التي تسهم في تنمية المجتمع الإبداعي في المملكة".
وهو مساحة لتعزيز الفرص ومنصة احتفاء بالفن والتجارب الملهمة، تأخذ بيد الفنانين والمهتمين وتوصلهم إلى الجمهور وإتاحة الفن للجميع.
كما سيتم تقديم جلسات إرشادية فردية لربط الفنانين بخبراء لتطوير مشاريعهم.
يستقصي المعرض العلاقة بين التقاليد القديمة والمستقبلات التكنولوجية من خلال دراسة تأثير تكنولوجيا الاتصال على التعبير الإنساني والعلاقات، ومن خلال التأمل في الوسائل الأولى لنقل الثقافة بدءًا من الوساطة التكنولوجية إلى السرد، يستعرض المعرض كيفية تطور التواصل لدينا بفضل الابتكارات في تكنولوجيا الاتصال.
من خلال أعمال خمسة فنانين يستخدمون وسائل متنوعة، من التناظري إلى الرقمي، يتعمق المعرض في الإبداع والمجتمع والعلاقة المتطورة بين الإنسان والتكنولوجيا، في عصر يتميز بوسائل التواصل الاجتماعي ونقل البيانات.
الفنانون المشاركون: سارة المطلق (المملكة العربية السعودية)، مريم الجميري (مملكة البحرين)، عهد العمودي (المملكة العربية السعودية)، زياد الروقي (المملكة العربية السعودية)، حاتم الأحمد (الجمهورية العربية السورية).
وقام الفنانون المشاركون بتوجيه كاميراتهم نحو المساحات العامة، وأحيائها السكنية، وضواحيها، مع التركيز على الهندسة المعمارية. وقد تم التقاط صور دقيقة لعدد من المواقع التاريخية والمعاصرة التي لا يزال بعضها قيد الاستخدام، بينما هُجر البعض الآخر.
من خلال عدساتهم، يكشف المعرض عن شبكة من الروابط البشرية، مستعرضًا المناظر العمرانية والطبيعية للمدينة، ويبرز علاقة الإنسان ببيئته المحيطة.
كما يعرض المساحات كأماكن حاملة للذاكرة الفردية والجماعية. من جهة أخرى، تتناول الأعمال الفوتوغرافية في المعرض قضايا اجتماعية متنوعة، حيث تدمج بين الغريب والمألوف، وتلفت الأنظار إلى الأماكن التي غابت عن الاهتمام رغم أهميتها العاطفية.
يشير "عصر الأثر الخافت" إلى فترة من التحولات الهادئة، ولكن العميقة التي تحدث تحت سطح الحياة اليومية. ومع دمج الأفكار والثقافات والتجارب المتنوعة، تعيد هذه التحولات تشكيل الطريقة التي نتواصل بها، ونبدع بها، ونفهم بها العالم. مع بزوغ عصر الإنترنت، تلاشت الحدود بين الخصوصية الفردية والاستهلاك العام، مما أوجد مساحة خصبة لنمو الابتكار والتغيير.
الفنانون المشاركون: إبراهيم أبو مسمار (المملكة العربية السعودية)، مهدي الجريبي (المملكة العربية السعودية)، تركي القحطاني (المملكة العربية السعودية)، عمر الزهراني (المملكة العربية السعودية)، محمد شرورو (المغرب)، أيمن يسري ديدبان (فلسطين/المملكة العربية السعودية)، إيمان الجبرين (المملكة العربية السعودية)، منير فاطمي (المغرب)، سعيد قمحاوي (المملكة العربية السعودية)، سامية حلبي (فلسطين)، ديفيد هوكني (المملكة المتحدة)، سفيان الإدريسي (المغرب)، زياد كعكي (المملكة العربية السعودية)، خالد مخشوش (المملكة العربية السعودية)، أحمد ماطر (المملكة العربية السعودية)، بينيت ميلر (الولايات المتحدة الأمريكية)، نام جون بايك (كوريا الجنوبية)، جون سالفيست (الولايات المتحدة الأمريكية)، فيصل سمرة (المملكة العربية السعودية)، آنيا سليمان (مصر/بولندا).
الفنانون المشاركون: عاصم هنداوي (جمهورية مصر العربية)، جوليين موك (هونغ كونغ)، لطيفة عبد الرحمن (المملكة العربية السعودية)، لوز بيسكوفيتش (الأرجنتين) ، سارة البيز (المملكة العربية السعودية)، ييجو زينغ (الصين)، محمود شريف (مملكة البحرين)، مريم باسواد (المملكة العربية السعودية) ، أمنية الأمير (مملكة البحرين)، سها العطّاس (المملكة العربية السعودية)، توماس إيغومنيدس (فرنسا)، زينة بخاري (المملكة العربية السعودية).
ويتضمن أسبوع مسك للفنون هذا العام عدد من العروض الأدائية والموسيقية تقدمها فرق ومجموعات عالمية.
ويتضمن برنامجًا حافلاً يمتد لستة أيام تتضمن المعارض الفنية والعروض، والدورات المختصة، وورش العمل، وسوق الفن والتصميم، ومعرض الكتب الفنية، والعروض الموسيقية، ومنطقة الجاليريات، والتي توفر فرصًا مهمة للفنانين لتطوير مهاراتهم وتقديم أعمالهم للجمهور من داخل المملكة وخارجها.
أسبوع مسك للفنونمنذ انطلاقه في عام 2017، أصبح "أسبوع مسك للفنون” منصة رئيسية لتعزيز الإنتاج الإبداعي في مجال الفنون البصرية، في إطار رؤية معهد مسك في بناء مجتمع إبداعي مزدهر، وفتح المجال للجميع للاستفادة من الفنون ليكون الفن متاح للجميع.
وتتمحور مواضيع النسخة الثامنة من هذا الاحتفال حول مفهوم "الإعلام والتقنية" وكيفية مساهمة الإعلام والتقنية لتقديم فرص جديدة للفنانين والمجتمع.
تقول الرئيس التنفيذي لمعهد مسك للفنون، ريم السلطان: "نسعى في نسخة هذا العام إلى تعزيز الحوار الثقافي من خلال الفن، وجعل الفعاليات منصة فاعلة لتمكين الفنانين من التعبير عن أنفسهم، ودعم البرامج المستمرة التي تسهم في تنمية المجتمع الإبداعي في المملكة".
سوق الفن والتصميميُعدّ سوق الفنون والتصميم منصة إبداعية تتجاوز فكرة السوق بمعناه الحرفي وتجمع أكثر من 90 فنان تحت سقف واحد، مُقدمًا لجمهور الفن فرصة لعرض أعمالهم الفنية وبيعها، بالإضافة إلى التواصل والتفاعل وتبادل الخبرات ضمن المجتمع الإبداعي.
وهو مساحة لتعزيز الفرص ومنصة احتفاء بالفن والتجارب الملهمة، تأخذ بيد الفنانين والمهتمين وتوصلهم إلى الجمهور وإتاحة الفن للجميع.
البرامج التعليميةيستفيد الفنانون الصاعدون، وهواة الفن من مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى تطوير مهاراتهم، تشمل مجالات مثل التصوير الفوتوغرافي، الرسم التوضيحي، وتصميم الخط.
كما سيتم تقديم جلسات إرشادية فردية لربط الفنانين بخبراء لتطوير مشاريعهم.
منحة مسك للفنون 2024قُدمت منحة مسك للفنون لهذا العام للفنانين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاستكشاف الظواهر التي شكلتها التكنولوجيا الحديثة مثل الاتصال، وتحليل البيانات، والأنظمة الخوارزمية، وكيف أعادت التقنيات تشكيل التجارب الإنسانية وطريقة تفاعلنا مع العالم؟
يستقصي المعرض العلاقة بين التقاليد القديمة والمستقبلات التكنولوجية من خلال دراسة تأثير تكنولوجيا الاتصال على التعبير الإنساني والعلاقات، ومن خلال التأمل في الوسائل الأولى لنقل الثقافة بدءًا من الوساطة التكنولوجية إلى السرد، يستعرض المعرض كيفية تطور التواصل لدينا بفضل الابتكارات في تكنولوجيا الاتصال.
من خلال أعمال خمسة فنانين يستخدمون وسائل متنوعة، من التناظري إلى الرقمي، يتعمق المعرض في الإبداع والمجتمع والعلاقة المتطورة بين الإنسان والتكنولوجيا، في عصر يتميز بوسائل التواصل الاجتماعي ونقل البيانات.
الفنانون المشاركون: سارة المطلق (المملكة العربية السعودية)، مريم الجميري (مملكة البحرين)، عهد العمودي (المملكة العربية السعودية)، زياد الروقي (المملكة العربية السعودية)، حاتم الأحمد (الجمهورية العربية السورية).
معرض ملامح الرياضشهدت الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، في العقد الأخير تطورًا ملحوظًا، حيث تزايدت صور المدينة الحديثة انتشارًا على منصات التواصل الاجتماعي. لكن، يسلط هذا المعرض الضوء على جانب مختلف من مدينة الرياض.
وقام الفنانون المشاركون بتوجيه كاميراتهم نحو المساحات العامة، وأحيائها السكنية، وضواحيها، مع التركيز على الهندسة المعمارية. وقد تم التقاط صور دقيقة لعدد من المواقع التاريخية والمعاصرة التي لا يزال بعضها قيد الاستخدام، بينما هُجر البعض الآخر.
من خلال عدساتهم، يكشف المعرض عن شبكة من الروابط البشرية، مستعرضًا المناظر العمرانية والطبيعية للمدينة، ويبرز علاقة الإنسان ببيئته المحيطة.
كما يعرض المساحات كأماكن حاملة للذاكرة الفردية والجماعية. من جهة أخرى، تتناول الأعمال الفوتوغرافية في المعرض قضايا اجتماعية متنوعة، حيث تدمج بين الغريب والمألوف، وتلفت الأنظار إلى الأماكن التي غابت عن الاهتمام رغم أهميتها العاطفية.
الفنانون المشاركونالفنانون المشاركون: عبدالله عبد العزيز (المملكة العربية السعودية)، عبدالسلام العمري (المملكة العربية السعودية)، أرماندو بيرنا (إيطاليا)، بدر البلوي (المملكة العربية السعودية)، دلال المطيري (المملكة العربية السعودية)، فيصل بن زاره (المملكة العربية السعودية)، هاجر علي (المملكة العربية السعودية)، حسن الشطي (المملكة العربية السعودية)، حصة الحمد (المملكة العربية السعودية)، لطيفة البخاري(المملكة العربية السعودية)، منصور الصوفي (المملكة العربية السعودية)، مشاري الدوسري (المملكة العربية السعودية)، محمد الجبران (المملكة العربية السعودية)، ندى الشهراني (المملكة العربية السعودية)، نايف القبة (المملكة العربية السعودية)، نورة المقحم (المملكة العربية السعودية)، أسامة السيد (الولايات المتحدة الامريكية)، سارة الأنصاري (المملكة العربية السعودية)، سارة سعد (المملكة العربية السعودية)، تمارا حمد (المملكة الأردنية).
معرض عصر الأثر الخافت
يشير "عصر الأثر الخافت" إلى فترة من التحولات الهادئة، ولكن العميقة التي تحدث تحت سطح الحياة اليومية. ومع دمج الأفكار والثقافات والتجارب المتنوعة، تعيد هذه التحولات تشكيل الطريقة التي نتواصل بها، ونبدع بها، ونفهم بها العالم. مع بزوغ عصر الإنترنت، تلاشت الحدود بين الخصوصية الفردية والاستهلاك العام، مما أوجد مساحة خصبة لنمو الابتكار والتغيير.
الفنانون المشاركون: إبراهيم أبو مسمار (المملكة العربية السعودية)، مهدي الجريبي (المملكة العربية السعودية)، تركي القحطاني (المملكة العربية السعودية)، عمر الزهراني (المملكة العربية السعودية)، محمد شرورو (المغرب)، أيمن يسري ديدبان (فلسطين/المملكة العربية السعودية)، إيمان الجبرين (المملكة العربية السعودية)، منير فاطمي (المغرب)، سعيد قمحاوي (المملكة العربية السعودية)، سامية حلبي (فلسطين)، ديفيد هوكني (المملكة المتحدة)، سفيان الإدريسي (المغرب)، زياد كعكي (المملكة العربية السعودية)، خالد مخشوش (المملكة العربية السعودية)، أحمد ماطر (المملكة العربية السعودية)، بينيت ميلر (الولايات المتحدة الأمريكية)، نام جون بايك (كوريا الجنوبية)، جون سالفيست (الولايات المتحدة الأمريكية)، فيصل سمرة (المملكة العربية السعودية)، آنيا سليمان (مصر/بولندا).
عرض أعمال إقامة مساحةإقامة مساحة هو برنامج الإقامة المحلي في الرياض، المملكة العربية السعودية؛ وفي دورته الثامنة، يقدّم عرض لأعمال 12 فناناً مقيماً. وقد تميزت الدورة الثامنة من الإقامة بإبحار في مفهوم الإعلام والتقنية من خلال البحث في مواضيع مشتركة تتضمن الحياة اليومية والمادية، والتكنولوجيا الجديدة، وفن السرد.
الفنانون المشاركون: عاصم هنداوي (جمهورية مصر العربية)، جوليين موك (هونغ كونغ)، لطيفة عبد الرحمن (المملكة العربية السعودية)، لوز بيسكوفيتش (الأرجنتين) ، سارة البيز (المملكة العربية السعودية)، ييجو زينغ (الصين)، محمود شريف (مملكة البحرين)، مريم باسواد (المملكة العربية السعودية) ، أمنية الأمير (مملكة البحرين)، سها العطّاس (المملكة العربية السعودية)، توماس إيغومنيدس (فرنسا)، زينة بخاري (المملكة العربية السعودية).
جولة العائلةفي نسخة هذا العام، يقدم أسبوع مسك للفنون جولة عائلية للصغار بين 5 إلى 12 عام (في أول ثلاثة أيام فقط)، ليستكشفوا مع عوائلهم الفن من منظور جديد، ما بين أنشطة تفاعلية وتجارب الواقع الافتراضي وجولات في المعارض الفنية.
ويتضمن أسبوع مسك للفنون هذا العام عدد من العروض الأدائية والموسيقية تقدمها فرق ومجموعات عالمية.